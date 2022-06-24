خاص
أكباش العيد… التهاب الأسعار
الزيادات تجاوزت 1000 درهم مقارنة بالسنة الماضية والجفاف وغلاء الأسعار مبررات “الكسابة” التهبت أثمنة أضحية عيد الأضحى بشكل كبير وغير مسبوق، وبنسب متفاوتة بين المناطق والأسواق، لأسباب مختلفة ومتنوعة، مرتبطة بالجفاف وغلاء أسعار الأعلاف وكثرة المضاربين الذين يقتاتون من مآسي الناس، ليتحول شراء أضحية العيد إلى كابوس يثقل كواهل الأسر،أكمل القراءة »
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