حوادث
30 سنة لقاتل غريمه بأولاد افرج
خلاف بين الجاني والضحية كان سببا في ارتكاب الجريمة أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، أخيرا، الحكم الصادر ابتدائيا في حق قاتل غريمه بأولاد أفرج وحكمت عليه بـ 30 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وجاء قرار الغرفة إثر استئناف الوكيلأكمل القراءة »
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