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حوادث

رفض السراح للفايق لرابع مرة

منذ دقيقتين
جنايات فاس تعذر عليها مواصلة استنطاقه وضمت للجوهر ملتمسات ودفوعا شكلية تقدم بها دفاعه تعذر على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء الثلاثاء الماضي، مواصلة استنطاق البرلماني التجمعي رشيد الفايق، بسبب حالته الصحية، وأمهلته أسبوعا لاستئناف محاكمته ورفضت لرابع مرة ملتمس تسريحه رفقة 6 متهمين آخرين معتقلين بسجن بوركايز منذأكمل القراءة »


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