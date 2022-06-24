حوادث
اعتقال شاب اجتاز الامتحان مكان طالبة
في سابقة تتعلق بظاهرة الغش في الامتحانات، عاش أحد مدرجات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، على وقع فضيحة بطلها شاب، تنكر في زي نسائي، بغية اجتياز امتحان الدورة الاستدراكية مكان صديقته. وأوردت مصادر مطلعة، أنه جرى استدعاء المصالح الأمنية العاملة بالمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية، التي حضرت الى إدارة الكلية،أكمل القراءة »
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