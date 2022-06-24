حوادث
سقوط منتحل صفة ضابط شرطة بمكناس
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن مكناس، صباح الاثنين الماضي، شخصا أربعينيا للاشتباه في تورطه في قضية انتحال صفة ضابط شرطة بمصلحة الاستعلامات العامة، بولاية أمن مكناس . وأفادت مصادر عليمة، أن المتهم الذي دأب التردد على مستشفى محمد الخامس بمكناس بشكل شبه يومي، من أجل النصب على ضحاياهأكمل القراءة »
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