حوادث
شبكة لتزويج القاصرات تهزم الحكومة
تجري مصالح الدرك الملكي بالرحامنة، أبحاثا لإيقاف أفراد شبكة، تعدت جرائمها المتعلقة بتزويج القاصرات وشهادات لتعدد الزوجات، الرقعة الترابية للإقليم، بفعل المصاهرة مع أشخاص يتحدرون من أقاليم ومدن أخرى. وأوردت مصادر متطابقة أن النيابة العامة لدى قضاء الأسرة بابن كرير، هي التي فجرت الفضيحة، وأحالت أوراق ملف للتطليق تبين أنهاأكمل القراءة »
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