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مستودع الأموات بالجديدة… رحلة عذاب

منذ 3 دقائق
قتلى جرائم وحوادث سير ومنتحرون وغرقى ينقلون قسرا إلى مشرحة الرحمة بالبيضاء استبشر أهل دكالة خيرا بعد أن زف لهم الحسين الوردي، وزير الصحة الأسبق، في 2013، نبأ انتهاء الأشغال بالمستشفى الجديد محمد الخامس بأرض الحمراء، وكلف الوزارة 40 مليارا، والذي وصفه بأنه من الجيل الجديد للمستشفيات العمومية ببلادنا، وسادأكمل القراءة »


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