حوادث
إيقاف محام مزيف بالبيضاء
جمعوي أوهم أم معتقل أنه من أصحاب البذلة السوداء وحدد 3500 درهم أتعابا للترافع أحالت الشرطة القضائية لعين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، جمعويا وكاتب موثق على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، بعد تورطهما في محاول النصب على امرأة، إذ أوهمها الجمعوي أنه محام، وتسلم منها أتعابا للترافع عنأكمل القراءة »
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