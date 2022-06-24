fbpx
حوادث

إيقاف محام مزيف بالبيضاء

منذ دقيقتين
جمعوي أوهم أم معتقل أنه من أصحاب البذلة السوداء وحدد 3500 درهم أتعابا للترافع أحالت الشرطة القضائية لعين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، جمعويا وكاتب موثق على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، بعد تورطهما في محاول النصب على امرأة، إذ أوهمها الجمعوي أنه محام، وتسلم منها أتعابا للترافع عنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة