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مونديال “ملتح” في قطر
المشجعون سيحرمون من الشرب والجنس وفنادق ترفض استقبال مثليين قطر في ورطة. والسبب كأس العالم التي تنظم فوق أراضيها في نونبر المقبل. وإذا كان هذا البلد الخليجي المسلم، استطاع تجاوز إشكالية تغيير تاريخ انعقاد هذا الحدث الكروي العالمي، بسبب الحرارة المفرطة التي يعرفها صيفا، والتي تستحيل معها إقامة مباراة فيأكمل القراءة »
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