خاص
المقبرة الأنجليكانية… عميدة مدافن البيضاء
عودة الحياة إلى كنيسة سان جون المحاطة بمقابر القرن التاسع عشر مازالت المقبرة الأنجليكانية وكنيسة سانت جون أو القديس يوحنا، شاهدة على تحولات البيضاء الحديثة، منذ القرن التاسع عشر، إذ تمكنت من مقاومة الزمن، منذ ما يقارب 160 سنة، والحفاظ على وجودها، والتصدي للزحف العمراني الذي أحاط بها من كلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا