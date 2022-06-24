أســــــرة
الكدمـات المفاجئـة… إنـذار بالخطـر
قد تكون طبيعية في بعض الأحيان وتتطلب استشارة الطبيب والعلاج المطول قد يستيقظ الكثير من الأشخاص من النوم ليجدوا كدمات زرقاء في أجسامهم، دون أن يكونوا على علم بأسبابها، لكن ما يجهله البعض أن تلك الكدمات يمكن أن تكون من أعراض الإصابة ببعض الأمراض وأن ظهورها يلزم استشارة الطبيب وتحديدأكمل القراءة »
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