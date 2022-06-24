أســــــرة
رقــــــــم: 3 عوامل وراءها
يؤكد الأطباء أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى ظهور كدمات على مختلف أنحاء الجسم ومن بينها ثلاثة، وأولها أمراض الكبد، خاصة عند الإفراط في تناول الكحول. ونتيجة شرب الكحول تنتج مشاكل في الكبد مثل تليفه، كما أنها عندما تتطور أمراض الكبد تصبح أكثر تعقيدا وتحد من إنتاج البروتين الضروري لتخثرأكمل القراءة »
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