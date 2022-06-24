fbpx
حوادث

مصرع أربعيني سقط من أعلى جرف بالناظور

منذ 8 دقائق
لقي شخص في الأربعينات من عمره مصرعه، أول أمس (الأربعاء)، بعد سقوطه من أعلى جرف صخري يطل على شاطئ « تشارانا « بالجماعة الترابية بني شيكر بإقليم الناظور. وتعود تفاصيل الحادث، إلى فقدان الهالك توازنه أثناء ممارسته هواية الصيد بالقصبة، ما أدى إلى سقوطه من أعلى الجرف، وارتطامه بالصخور، قبلأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة