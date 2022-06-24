حوادث
مصرع أربعيني سقط من أعلى جرف بالناظور
لقي شخص في الأربعينات من عمره مصرعه، أول أمس (الأربعاء)، بعد سقوطه من أعلى جرف صخري يطل على شاطئ « تشارانا « بالجماعة الترابية بني شيكر بإقليم الناظور. وتعود تفاصيل الحادث، إلى فقدان الهالك توازنه أثناء ممارسته هواية الصيد بالقصبة، ما أدى إلى سقوطه من أعلى الجرف، وارتطامه بالصخور، قبلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا