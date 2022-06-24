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الصباح الثـــــــقافـي

شـوارع الربـاط تتنفـس نغمـا

منذ 12 دقيقة
فرق متعددة في احتفالية عيد الموسيقى عاشت العديد من شوارع الرباط الثلاثاء الماضي حدثا غير مألوف تجلى في تقديم عروض فنية واستعراضية متنوعة، جاءت برمجتها ضمن احتفالية عيد الموسيقى. واختارت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن يتم الاحتفال هذه السنة بعيد الموسيقى مختلفا، سيما أنه يأتي بعد فترة من تأجيل العروضأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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