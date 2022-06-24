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أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ 6 دقائق
< مستشار تسبب مستشار في أضرار بيئية خطيرة بمساحة مهمة من غابة بوسكورة، ضواحي البيضاء، بعد أن استغلها لحرق بطاريات سيارات للحصول على مادة "اللدون". ويستعين المستشار بأطفال في عملية الحرق، رغم مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة من قبيل الربو، بسبب الأدخنة الكثيفة والمواد السامة الناتجة عن العملية. وسبق للسلطات أنأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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