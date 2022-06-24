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الصباح الفني

مفتخر يعيد “الحلوة دي” بطريقته

منذ 7 دقائق
أعاد الفنان فهد مفتخر، خريج برنامج “ذو فويس” أداء أغنية “الحلوة دي” الشهيرة، وطرح “الكوفر” على قناته الرسمية على “يوتوب”. وقدم مفتخر الأغنية بتوزيع موسيقي جديد، كما اختار تصويرها على طريقة فيديو كليب، حظي بمشاهدة كبيرة. وحرص مفتخر، الذي يعتبر من الأصوات الشابة، التي فرضت نفسها في الساحة الفنية، علىأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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