ربورتاج
البيضـاء… البلوكـاج
مشاريع مهيكلة طالها الإهمال والأوساخ وتحولت إلى عائق لحركة السير تختنق شوارع البيضاء وأزقتها ومحاورها الرئيسية، بسبب أوراش مشاريع طرامواي والحافلات عالية الجودة المتوقفة والمهملة، أو التي هجرها العمال والمستخدمون وتركوها واقفة على عروشها. في المعاريف والحي الحسني والرحمة وشارع القدس ويعقوب المنصور وشوارع الفداء مرس السلطان وسيدي بليوط، لاأكمل القراءة »
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