أســــــرة
مؤشـر علـى مشاكـل صحيـة
الدكتورة شادي قالت إن التوتر من أسباب ظهورها قالت الدكتورة أمل شادي، طبيبة عامة, إن ظهور كدمات على الجسم قد يكون في بعض الحالات مؤشرا على مشاكل صحية تستدعي التدخل الطبي، كما يكون أحيانا دون التعرض لاصطدام نتيجة الشعور بالتوتر. عن أسباب ظهور الكدمات ومشاكلها وأنواعها وكيفية التعامل معها ومحاورأكمل القراءة »
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