حوادث
تهم النصب والتزوير تلاحق ودادية بتمارة
مطالب بالتحقيق في التزوير والتصرف في أموال المنخرطين رفع منخرطو ودادية نزهة للإسكان بتمارة، شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، بشأن ما اعتبروه نصبا واحتيالا وخيانة للأمانة من قبل المكتب المسير. والتمس المشتكون الذين يفوق عددهم مائة منخرط، أغلبهم من مغاربة العالم، إصدار أمر ببحث معمق في موضوع الشكاية،أكمل القراءة »
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