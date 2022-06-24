حوادث
سقوط نصاب “الجائزة الوهمية”
يوهم ضحاياه بفوزهم ضمن مسابقة كبرى قبل سلبهم أموالهم بعد إلزامهم ببعث حوالات لضمان الاستفادة أنهت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أخيرا، أنشطة إجرامية لجانح خطير أسقط مجموعة من الضحايا بإحداث جائزة وهمية. وحسب مصادر «الصباح»، فإن الموقوف البالغ من العمر 40 سنة، متورط في قضية تتعلق بالنصب والاحتيالأكمل القراءة »
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