الأولى
الحجاج ممنوعون من التظاهر
ألزمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الحجاج بالتوقيع على وثيقة تفرض على الراغبين في قضاء مناسك الحج التعهد بعدد من الالتزامات، ستحرم الحجاج الذين ستبين التحاليل «بي سي إر» أنهم مصابون بالفيروس ويتعذر عليهم السفر إلى الديار السعودية، من المطالبة بإرجاع المبالغ التي أدوها، باستثناء تذكرة الطائرة. ويشير الالتزام المفروض التوقيعأكمل القراءة »
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