حوادث
متابعة رئيسة مجلس الموثقين بفاس
تابعت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، رئيسة المجلس الجهوي للموثقين لجهة فاس تازة صفرو وسلفها، بجريمة الغدر، وأحالتهما وملف القضية على المحكمة الابتدائية بالمدينة لمحاكمتهما بهذه الجنحة، بموجب قرار ألغى قرار قاضي التحقيق بها بعدم متابعتهما وحفظ الملف إلى حين ظهور أدلة جديدة. واستأنف موثق مشتك قرار قاضي التحقيق بعدم متابعةأكمل القراءة »
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