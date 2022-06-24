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الجزائر تحتجز الوفد المغربي

منذ دقيقتين
عزلت الصحافيين في غرفة بمطار بنبلة بداعي غياب الاعتمادات يعيش الوفد الإعلامي المغربي المرافق للبعثة المغربية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، منذ مساء أول أمس (الأربعاء)، ظروفا صعبة بمطار بنبلة الدولي بوهران، بعد رفض السلطات الجزائرية مغادرته المطار، بداعي عدم توفر أفراده على الاعتمادات. وعلمت “الصباح”، أن السلطاتأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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