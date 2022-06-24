الأولى
ابتزاز إلكتروني بـ 60 مليونا
الفرقة الوطنية تنهي أبحاثا تقنية تحاصر عناصر شبكة تبتز منتخبين وموظفين ومنعشين عقاريين تسارع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الزمن لفك خيوط شبكة ابتزاز إلكتروني، تفرض إتاوات من 10 ملايين من أجل حذف صفحات مزاعم فساد ورشوة تشهر بمنتخبين وموظفين ومنعشين عقاريين، بعد أن كشفت اعترافات الرأس المدبر بـ”لايف” أن النشاطأكمل القراءة »
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