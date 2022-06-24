حوادث
تنسيق أمني يطيح بمرتكب جرائم
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السبت الماضي، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة. وحسب مصدر “الصباح”، يتعلق الأمر بمشتبه فيه من ذويأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا