حوادث
اعتقال جانح أحدث ضوضاء بغفساي
اعتقلت مصالح الدرك بغفساي بتاونات، عشرينيا في حالة غير طبيعية، أحدث ليلة الأحد الماضي ضوضاء في الشارع العام بأحياء بمركز الجماعة، واعترض سبيل عدة أشخاص واعتدى على بعضهم بالسلاح الأبيض، ما تسبب في حالة ذعر وأغضب فعاليات طالبت بالتعامل الأمني الحازم مع مثل هذه السلوكات. وظل المتهم طيلة الليل يتنقلأكمل القراءة »
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