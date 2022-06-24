أســــــرة
نــصــيـــحــة:خطوات للتخفيف منها
يمكن اتباع عدة خطوات مهمة من أجل التخفيف من آثار الكدمات على الجسم وتسريع عملية شفائها، ومن بيها محاولة توفير ضغط موضعي طبي على مكانها، لتخفيف التورم وتخفيف أي نزيف تحت الجلد. وينصح بتدليك المنطقة المصابة بالكدمة بشكل خفيف للتخلص من الألم الناتج عنها، الذي عادة ما يتلاشى خلال 3أكمل القراءة »
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