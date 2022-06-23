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أســــــرة

كيك بارد ومنعش

منذ 3 دقائق
المقادير  الطبقة الأولى 24 قطعة من البسكويت   ملعقة كبيرة من الزبدة الطبقة الثانية نصف لتر من الحليب 2 فلان كريم كراميل  10 قطع من البسكويت   6 قطع من الجبن المربع كأسان من ياغورت بنكهة الجبن الطبقة الثالثة : كأس ماء ملعقة كبيرة من السكر فلان صغير 1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان بسكويتأكمل القراءة »


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