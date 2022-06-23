أســــــرة
كيك بارد ومنعش
المقادير الطبقة الأولى 24 قطعة من البسكويت ملعقة كبيرة من الزبدة الطبقة الثانية نصف لتر من الحليب 2 فلان كريم كراميل 10 قطع من البسكويت 6 قطع من الجبن المربع كأسان من ياغورت بنكهة الجبن الطبقة الثالثة : كأس ماء ملعقة كبيرة من السكر فلان صغير 1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان بسكويتأكمل القراءة »
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