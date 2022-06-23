الرياضة
عداء يعري اختلالات الإدارة التقنية
عرى العداء المغربي سعد حمودة، لاعب الفتح الرياضي، اختلالات الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، بعد تحطيمه الرقم القياسي الوطني في القفز العالي بمترين و21 سنتمترا، خلال ملتقى ليموج بفرنسا. وتمكن العداء حمودة من تحطيم الرقم القياسي الوطني في القفز العالي، الذي كان في حوزة العداء مروانأكمل القراءة »
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