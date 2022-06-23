الرياضة
مارسيليا يفتح ملف حاريث في 15 يوليوز
عقد إعارة اللاعب انتهى ويلزم النادي بالتفاوض مع شالك قرر أولمبيك مارسيليا تأجيل ملف اللاعب المغربي أمين حاريث، إلى حين العودة إلى الاستعدادات للموسم الرياضي المقبل، الذي يصادف 15 يوليوز المقبل، بعد أن تعذر عليه حسم الأمر قبل ذلك. وانتهى عقد إعارة حاريث من شالك 04 الألماني إلى مارسيليا الفرنسيأكمل القراءة »
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