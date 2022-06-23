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الرياضة

منتخب الشاطئ في مهمة صعبة

منذ 3 دقائق
وضعت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم المنتخب الوطني المغربي الشاطئي في القبعة الثالثة، خلال القرعة الخاصة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للكرة الشاطئية، المقرر إجراؤها، غدا (الجمعة) بمابوتو بموزمبيق انطلاقا من التاسعة صباحا، حسب التوقيت المغربي. وأعلنت “كاف” أن المنتخب الوطني المغربي ضمن 14 منتخبا إفريقيا، يخوض التصفيات المؤهلة إلىأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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