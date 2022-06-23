الرياضة
الجامعة تصرف منح الهواة
تتوصل فرق الهواة قريبا بمكافآت الترتيب المخصصة لها من قبل جامعة كرة القدم. وقال مصدر مسؤول ل”الصباح” إن المكتب الجامعي سيصرف هذه المنح لفائدة الفرق المحتلة للمراكز الخمسة الأولى في جميع الأقسام. وتابع المتحدث نفسه أن فريق وداد تمارة، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الأول بالقسم الوطني سيستفيد منأكمل القراءة »
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