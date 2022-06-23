الرياضة
رحلات استثنائية لمتابعة الأسود بالمونديال
اتفاق مرتقب لتسهيل سفر المشجعين بأقل تكلفة علمت «الصباح» أن اتفاقا في طور الإنجاز بين الجامعة الملكية لكرة القدم والخطوط الملكية المغربية والوزارة الوصية، من أجل تشجيع الجمهور المغربي على السفر إلى قطر، لدعم المنتخب الوطني في كأس العالم 2022. ومن المنتظر أن تخصص «رام» رحلات استثنائية للجمهور المغربي، الذيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا