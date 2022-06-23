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الرياضة

رحلات استثنائية لمتابعة الأسود بالمونديال

منذ 3 دقائق
اتفاق مرتقب لتسهيل سفر المشجعين بأقل تكلفة علمت «الصباح» أن اتفاقا في طور الإنجاز بين الجامعة الملكية لكرة القدم والخطوط الملكية المغربية والوزارة الوصية، من أجل تشجيع الجمهور المغربي على السفر إلى قطر، لدعم المنتخب الوطني في كأس العالم 2022. ومن المنتظر أن تخصص «رام» رحلات استثنائية للجمهور المغربي، الذيأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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