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الرياضة

افتحاص البدراوي يصل العقود

منذ 3 دقائق
وعد بالتدقيق في وضعية مدربين سابقين ولاعبين والعامري يقترب من الرحيل وعد عزيز البدراوي رئيس الرجاء الرياضي، بالتدقيق في بعض العقود الموقعة للاعبين والمدربين السابقين، خلال فترة ولايته، تزامنا مع التدقيق المالي الذي سيقوم به مكتب دراسات متخصص. ورفض البدراوي الخوض في بعض الأخبار المتداولة حول بنود غريبة في عقودأكمل القراءة »


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