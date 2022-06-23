الرياضة
أسود القاعة يواصلون الاستعراض
حققوا تأهلا سهلا إلى ربع نهائي كأس العرب بالسعودية حقق المنتخب الوطني داخل القاعة تأهلا سهلا إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، المقامة حاليا بالسعودية، عقب انتصاره العريض على نظيره الموريتاني ب13 هدفا لصفر، أمس (الأربعاء). وبلغ أسود القاعة ربع النهائي، إثر فوزهم الثالث على التوالي، بعد الأول على الكويتأكمل القراءة »
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