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اذاعة وتلفزيون

لمكيمل تنتهي من “أو ما لولو”

منذ 3 دقائق
 انتهت الممثلة مونية لمكيمل من تصوير دورها في الفيلم السينمائي “أو ما لولو”، للمخرج عبد الحي العراقي. وأعلنت لمكيمل نهاية التصوير عبر نشر مجموعة من الصور على حسابها الرسمي على “إنستغرام” رفقة طاقم العمل الفني والتقني، معلقة “نهاية تصوير فيلم أو ما لولو، شهر ونص في ضيافة فاس العريقة وبقيادةأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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