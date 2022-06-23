الرياضة
الدغمي بطلا للمغرب في الدراجات
أحرز المتسابق أشرف الدغمي، من الكوكب المراكشي بطولة المغرب للدراجات على الطريق، على مسافة 140 كيلومترا، والتي جرت أطوارها على مدى ثلاثة أيام ببنسليمان. وقطع أشرف الدغمي المسافة في 3 ساعات و20 دقيقة و27 ثانية، متبوعا بأنس أيت العبدية المنتمي للاتحاد الرياضي البيضاوي، والذي حقق التوقيت نفسه، غير ان تقنيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا