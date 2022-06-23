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الرياضة

رسالة رياضية: احتراف

منذ 3 دقائق
عبد الإله المتقي
بغض النظر عن مصداقية العقود، وهشاشة التدبير المالي والتسويق في الأندية، وفوضى تنظيم المباريات وبيع التذاكر، فإن اختلالات وعيوبا أخرى في تسيير البطولة والأندية تغيب عن النقاش، فماهي؟ أولا، لا تعطي الأندية قيمة لصورتها، وهذا يظهر في طريقة تدبير التواصل بالمواقع الاجتماعية، إذ لا يتم استغلال هذا الجانب، ما يضيعأكمل القراءة »


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