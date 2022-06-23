fbpx
اذاعة وتلفزيون

جائزتان لـ”بين الأمواج” من روتردام

منذ 3 دقائق
حاز جائزة الجمهور وأحسن ممثلة ومخرجه ولاد محند قال إن التتويج احتفاء بالتجربة توج الفيلم المغربي “بين الأمواج”، للمخرج الهادي ولاد محند، والمنتج كريم الدباغ، بجائزتين في إطار فعاليات مهرجان الفيلم العربي بروتردام، الذي انتهيت فعالياته قبل أيام. وحصد الفيلم جائزة الجمهور وأحسن ممثلة لبطلته لبنى أزبال، ما دفع فريقأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة