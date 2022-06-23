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جائزتان لـ”بين الأمواج” من روتردام
حاز جائزة الجمهور وأحسن ممثلة ومخرجه ولاد محند قال إن التتويج احتفاء بالتجربة توج الفيلم المغربي “بين الأمواج”، للمخرج الهادي ولاد محند، والمنتج كريم الدباغ، بجائزتين في إطار فعاليات مهرجان الفيلم العربي بروتردام، الذي انتهيت فعالياته قبل أيام. وحصد الفيلم جائزة الجمهور وأحسن ممثلة لبطلته لبنى أزبال، ما دفع فريقأكمل القراءة »
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