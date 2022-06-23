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الغش
«عند الامتحان يعز المرء أو يهان”، حكمة تصلح الاستعانة بها لتحذير الشباب المقبل على الامتحانات، سواء في امتحانات الباكلوريا العادية أو الاستدراكية والراغبين في تتويج دراستهم الثانوية بشهادة “الباكلوريا» التي تبقى مفتاحا لرسم مستقبلهم الدراسي والمهني. ولأن الحصول على شهادة الباكلوريا حلم يراود كل تلميذ وتلميذة، وكذا لإسعاد الأبوين وباقيأكمل القراءة »
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