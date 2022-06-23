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طاقة
في الوقت الذي يعتقد فيه عدد كبير من الشباب أن الاستعانة بالمشروبات الطاقية بشكل مفرط، سلوك مساعد على الزيادة في اليقظة والتركيز والانتباه والطاقة، فإن العكس هو الحاصل، إذ تتحول إلى مواد تهدد صحة وحياة مستهلكها. ورغم أن تسويق مشروبات الطاقة والإقبال عليها كثير من قبل الشباب والمراهقين، إلا أنهأكمل القراءة »
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