الصباح الفني
أنت كبور وصافي…
حسن الفد يستعيد أصوله الدكالية بالجديدة تقوم أخي حسن الفد بجولة عبر عدد من المدن المغربية، بعرضك الذي أطلقت عليه ” شكون هو كبور؟”. وتريثت أن أجيبك من أنت وشكون تكون ، إلى أن برمجت عرضه بالقاعة الكبرى بمنتجع مازغان بعد غد (السبت). ولأنني ابن عمك وأتقاسم معك مسقط رأسأكمل القراءة »
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