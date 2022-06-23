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الصباح الفني

أنت كبور وصافي…

منذ 10 دقائق
حسن الفد يستعيد أصوله الدكالية بالجديدة تقوم أخي حسن الفد بجولة عبر عدد من المدن المغربية، بعرضك الذي أطلقت عليه ” شكون هو كبور؟”. وتريثت أن أجيبك من أنت وشكون تكون ، إلى أن برمجت عرضه بالقاعة الكبرى بمنتجع مازغان بعد غد (السبت). ولأنني ابن عمك وأتقاسم معك مسقط رأسأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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