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مصرع رب أسرة بسبب أضحية العيد
لقى شخص أربعيني مصرعه صباح الاثنين الماضي، إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بجماعة الدخيسة ضواحي مكناس، بعد اختلال توازنه، مما أسفر عن إصابته بكسر غائر في الجمجمة، نقل إثره في حالة غيبوبة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس بمكناس لتلقي الاسعافات الضرورية، إلا أن المنية لم تمهله طويلا، إذ فارقأكمل القراءة »
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