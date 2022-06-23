حوادث
تهم ثقيلة تلاحق رئيس جماعة
طبيب زور إرسالية لوزير الداخلية وشكاية ضده رفقة مقاول وتقني مثل رئيس بلدية سابق لمشرع بلقصيري، وهو طبيب ومندوب سابق لوزارة الصحة بسيدي قاسم، أخيرا، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في واقعة مثيرة تتعلق بتزويره إرسالية وجهها إلى وزير الداخلية. وجرى الاستماع إلىأكمل القراءة »
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