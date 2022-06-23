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حرمت مستثمرين من النوم

منذ 4 دقائق
يطالبون بأدائها بالملايين لتيسير شؤونهم وقضاء أغراضهم وفشل كل محاولات علاج الإدمان عليها يصبح ثمن “قهيوة” تسهيل العقبات الإدارية والحصول على الوثائق في أقرب الآجال، باهظا عندما يتعلق الأمر، بأصحاب المشاريع والمستثمرين، الذين يرغبون في الحصول على تراخيص ووثائق إدارية من قبل المسؤولين بالمصالح الإدارية المعنية. فإذا كان ثمن “القهيوة”،أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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