حوادث
إيقاف عشرة أشخاص في حملة أمنية
أوقفت مصالح الأمن بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، عشرة أشخاص، خلال عملية أمنية لعناصر منطقة أمن المدينة جليز، استهدفت حراس السيارات الوهميين الذين يحتالون على أصحاب السيارات لاستخلاص مبالغ مالية، بعد توجيههم لركن سياراتهم في أماكن يمنع الوقوف بها. وأفاد مصدر مطلع أن الحملة استهدفت أصحاب “جيلي صفر”، بعد إحداث فوضىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا