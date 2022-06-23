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حوادث

إيقاف عشرة أشخاص في حملة أمنية

منذ 6 دقائق
أوقفت مصالح الأمن بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، عشرة أشخاص، خلال عملية أمنية لعناصر منطقة أمن المدينة جليز، استهدفت حراس السيارات الوهميين الذين يحتالون على أصحاب السيارات لاستخلاص مبالغ مالية، بعد توجيههم لركن سياراتهم في أماكن يمنع الوقوف بها. وأفاد مصدر مطلع أن الحملة استهدفت أصحاب “جيلي صفر”، بعد إحداث فوضىأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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