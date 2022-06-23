حوادث
التحقيق في وفاة طفلة نتيجة الإهمال
أمرت النيابة العامة بالمحكمة المركزية بقرية با محمد، أخيرا، بالتحقيق في ظروف وفاة طفلة عمرها ثماني سنوات، نتيجة الإهمال والتراخي في إنقاذها وعدم تقديم المساعدة اللازمة لها، إثر شكاية تقدم بها والدها. وعهد للضابطة القضائية للدرك بالبحث والاستماع إلى أقوال المشتكي واستنطاق كل من له صلة بوفاتها بشكل مباشر أوأكمل القراءة »
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