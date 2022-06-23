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الرياضة

العزيزي بالدوري السعودي

منذ 3 دقائق
التحق أنور العزيزي، المهاجم السابق للمغرب الفاسي، بنادي الطويق السعودي، الممارس في دوري الدرجة الأولى، بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد. ومن الأهداف المسطرة بين العزيزي ونادي الطويق السعودي تحقيق الصعود لدوري المحترفين السعودي. وجاور العزيزي خلال مرحلة الإياب من الموسم الماضي نادي عفيف السعودي، الذي توج رفقته هدافا للفريقأكمل القراءة »


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