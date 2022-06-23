وطنية
إسرائيل تؤكد دعم مغربية الصحراء
أكدت أيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، دعم بلادها لسيادة المغرب على الصحراء. وجاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجرتها مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، بالمقر المركزي للوزارة، مساء أول أمس (الثلاثاء) بالرباط. وقالت شاكيد، بهذا الخصوص، إن «إسرائيل تؤكد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء»، مضيفة أنأكمل القراءة »
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