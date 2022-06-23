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الرياضة

وداد “فوتصال” يرى النور

منذ 3 دقائق
علمت “الصباح”، من مصادر متطابقة أن المكتب المديري للوداد الرياضي، بصدد تأسيس فرع لكرة القدم داخل القاعة، للمساهمة في تطوير هذه الرياضة، التي تعرف إشعاعا كبيرا محليا وقاريا ودوليا. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن سعيد الناصري، رئيس المكتب المديري للوداد، اختار شخصا له تجربة كبيرة، لوضعه على رأس هذا الفرع،أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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